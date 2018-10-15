محمود خليل يحصد برونزية المصارعة في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

توج المصارع محمود خليل ، لاعب منتخب الخماسي بالميدالية البرونزية لمصر في أولمبياد الشباب المقامة بالأرجنتين.



وتشارك بعثة مصر برئاسة عبد العزيز غنيم، في دورة الألعاب الأوليمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبًا ولاعبة يتنافسون فى 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبًا و29 لاعبة.



وجاء في قائمة الألعاب (الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسى الحديث، الفروسية، الجمباز الفني والإيقاعي، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثي، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات).

