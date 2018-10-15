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حوادث

المرور توجه 5 نصائح مهمة للقيادة الآمنة في ظروف الطرق الخاصة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:03 ص
الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، عن بعض الإرشادات للقيادة الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، في الظروف الخاصة.

وأفادت الإدارة في بيان لها، بأنه يتوجب على قائدي السيارات الالتزام بمعايير القيادة في الظروف الخاصة والطقس للطرق من خلال 5 محاور هامة على النحو التالي:

- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة وجود مياه.
- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
- مضاعفة مسافة الأمان بين سياراتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه
- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

وناشدت الإدارة، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور.

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