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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجامعة البريطانية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:31 م
صدى البلد
محمد صبيح
وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والدكتور احمد محمد احمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر مذكرة تفاهم بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتأهيل خريجي وخريجات وطلبة وطالبات الجامعة على إقامة وإدارة مشروعات صغيرة خاصة المعتمدة على الأفكار الابتكارية والابداعية وتعريفهم بكافة الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لتلك المشروعات.

يأتي ذلك استمرارا لجهود ومبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو تشجيع الشباب على اقامة مشروعات خاصة بهم والدخول الي ريادة الأعمال والعمل الحر.

وصرحت نيفين جامع ان الجهاز يسعى دائما للوصول الى الشباب وتشجيعهم علي العمل الحر واشارت الي ان مذكرة التفاهم مع الجامعة البريطانية تهدف الى تعريف الشباب بثقافة ريادة الاعمال والعمل الحر من خلال المسابقات والندوات واللقاءات الدورية وكذلك مساعدتهم فى تنمية وتطوير مهاراتهم وإعدادهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل .. هذا الى جانب تشجيع الأفكار الابتكارية والإبداعية في مشروعات التخرج لتحويلها الي مشروعات حقيقة لها مردود اقتصادي جيد تساهم في خدمة المجتمع وتنميته وتقديم كافة وسائل الدعم المالي والفني والتسويقي لأصحاب تلك المشروعات .

واضافت بأن الجهاز سيساهم بالخبرة الفنية في إقامة وتسكين المبدعين من الشباب بحاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية لتأهيلهم بشكل متكامل علي إدارة مشروعاتهم وتسويق منتجاتهم بنجاح.

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