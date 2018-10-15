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حوادث

ضبط 17 طن دواجن ولحوم فاسدة فى العبور.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:49 م
ضبط 17 طن لحوم فاسدة
ضبط 17 طن لحوم فاسدة
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط أكثر من 17 طن دواجن ولحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك داخل ثلاجة لإحدى الشركات بالعبور.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بالقليوبية قيام المدعو "صفوت م. ا"، 34 سنة، صاحب ثلاجة مجمدات كائنة بدائرة قسم شرطة العبور، بالاشتراك مع كل من المدعو"عمرو م.أ"، مواليد 1993، عامل بثلاجة، مقيم بالجيزة، والمدعو"على س.ع"، مواليد 1983، عامل بذات الثلاجة، مقيم بالقاهرة، بحيازة كميات من الدواجن وأجزائها بدون بيانات، وغير صالحة للإستهلاك،والتلاعب فى تواريخ صلاحية المنتجات، وإستخدام علامات تجارية لكبرى الشركات وإعادة طرحها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم إستهداف الثلاجة وضبط المتهمين المذكورين، وكذا ضبط "15 طن دواجن وأجزاء دواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك- 6 أختام تستخدم لتغيير تواريخ الصلاحية".

وفى ذات السياق وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية تم توجيه حملة استهدفت إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة المطاعم لتواجد كميات كبيرة من اللحوم مختلفة الأنواع بدون بيانات، وغير صالحة للإستهلاك داخل ثلاجة حفظا لأغذية المملوكة للشركة كائنة بناحية مدينة العبور المنطقة الصناعية الأولى بدائرة قسم شرطة العبور، حيث تم ضبط 2,500 طن لحوم ومصنعاتها "منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك".

وضبط المدعــــو "أيمن ت. ع"- 49 سنة، مقيم بالقاهرة، المدير المسئول عن الثلاجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.
ضبط 17 طن دواجن ولحوم فاسدة فى العبور.. صور
ضبط 17 طن دواجن ولحوم فاسدة فى العبور.. صور
ضبط 17 طن دواجن ولحوم فاسدة فى العبور.. صور
ضبط 17 طن دواجن ولحوم فاسدة فى العبور.. صور
ضبط 17 طن دواجن ولحوم فاسدة فى العبور.. صور
ضبط 17 طن دواجن ولحوم فاسدة فى العبور.. صور

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