ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الدفاع القطري يلتقي أردوغان في تركيا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:10 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
حسام رضوان
استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، وزير الدفاع القطري خالد العطية.

وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع القطرية إن العطية التقى أردوغان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأضافت أن العطية التقى نظيره التركي خلوصي آكار قبيل لقائه أردوغان.

وأشارت الوكالة إلى أن الدوحة وأنقرة تسعيان إلى تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية، وأعلنت شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية التركية، في 4 أكتوبر الجاري، تأسيس شركة تحت اسم "برق" في قطر، بالاشتراك مع كل من شركتي "برزان القابضة" التابعة لوزارة الدفاع القطرية، و"SSTEK" التركية لتقنيات الصناعات الدفاعية.

وأوضحت أنها تأسست من أجل إنتاج أنظمة قيادة وتحكم وكاميرات رؤية حرارية وليلية، وأنظمة تشفير، وأنظمة أسلحة تحكم عن بعد.

ترشيحاتنا

ميدو يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح .. فيديو

اشتباكات بالرشاشات والقذائف الصاروخية بين حزب الله وفتح في لبنان.. فيديو

محمد صبحى ينعى أحمد عبد الوارث: لا أنسى عملك معي في رحلة المليون

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

محمد صلاح يظهر في مشهد مؤثر مع معجبة.. فيديو

فضيحة جديدة لقطر.. الدوحة تتجسس على أعدائها وأصدقائها

ليفربول يرفض التجديد لنجمه ليرحل فى يناير المقبل

ترامب: مشاعري تبدلت تجاه تركيا

لحظة رفع علم سوريا على معبر القنيطرة بالجولان المحتلة.. فيديو

هاني الناظر يحذر من تناول البصل المحتوي على لون أسود

أحمد موسى يطالب السعودية بإخلاء قنصليتها في إسطنبول فورا.. فيديو

تعرف على بديل صلاح فى تشكيل المنتخب أمام سوازيلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

بيزنس حفلات المدارس.. عروض ميسرة للحكومية.. والخاصة والدولية تدفع أكثر

بورسعيد تتزين لاستقبال رئيس الوزراء .. فيديو وصور

فيديو

هند صبري تدعم مرضى سرطان الثدى.. فيديو
7 سقطات تكذب رواية تركيا في اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو
شاهد.. شاب يتهجم على شاكيرا أمام الجمهور
القومي لمكافحة الإرهاب: الرئيس طالبنا بوضع استراتيجية لمحاربة التطرف.. فيديو
وزير الطيران المدني: مطار سفنكس يخفف العبء عن القاهرة الدولي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟