وزير الدفاع القطري يلتقي أردوغان في تركيا

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، وزير الدفاع القطري خالد العطية.



وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع القطرية إن العطية التقى أردوغان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



وأضافت أن العطية التقى نظيره التركي خلوصي آكار قبيل لقائه أردوغان.



وأشارت الوكالة إلى أن الدوحة وأنقرة تسعيان إلى تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية، وأعلنت شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية التركية، في 4 أكتوبر الجاري، تأسيس شركة تحت اسم "برق" في قطر، بالاشتراك مع كل من شركتي "برزان القابضة" التابعة لوزارة الدفاع القطرية، و"SSTEK" التركية لتقنيات الصناعات الدفاعية.



وأوضحت أنها تأسست من أجل إنتاج أنظمة قيادة وتحكم وكاميرات رؤية حرارية وليلية، وأنظمة تشفير، وأنظمة أسلحة تحكم عن بعد.