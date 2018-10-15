شاهد.. صاحب الرأس الخارقة.. حطم 243 ثمرة!

استخدم باكستاني رأسه من أجل كسر وتحطيم نحو 243 ثمرة من الجوز، مما أهله لتحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وفق موقع يو بي اي الأمريكي.



ونشر محمد رشيد نسيم ، البالغ من العمر 32 عامًا ، من كراتشي ، مقطع فيديو على فيسبوك يظهر فيه تسجيله بموسوعة جينيس للأرقام القياسية في تحديه ضد جوز الهند في دقيقة واحدة.



ويظهر الفيديو نجاح نسيم في تحطيم 243 ثمرة.



يذكر أن نسيم حطم الرقم القياسي السابق في موسوعة جينيس للهندي نافين كومار عندما سحق نحو 217 من ثمار الجوز برأسه .

