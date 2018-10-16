طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

استضاف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، التابع لوزارة الثقافة، برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحي "طيارة ورق"، الذي تنظمه مبادرة "فن وحياة" لمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، وذلك أمس الاثنين، بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز.



يقدم العرض المسرحي "طيارة ورق" أكثر من 25 طفلا من أطفال مبادرة "فن وحياة" بمشاركة الفنانين "عادل سعيد، هبة شعبان، وميرنا وجيه" ومن إخراج رأفت البيومي، وهو نتاج ورشة فنية امتدت لعام كامل تحت إشراف جورج وهيب مدرب ورشة الإيقاع، ورأفت البيومي مدرب ورشة المسرح والحركة، وعمر محمود مدرب ورشة السيرك، ورباب حاكم مدربة ورشة التعبير البصري.



بدأت فعاليات العرض، بعرض موسيقي يصاحبه عرض حركي لمجموعة من الأطفال في ساحة الهناجر، اعقبه عرض للمسرحية بقاعة هدي وصفي، والتي بدأت أحداثها بعزف مقطوعة موسيقية علي الجيتار تبعها استعراض غنائي للأطفال.



ودارت أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول رجل أعمال لديه مصنع للنظارات، يوهم الناس أنها تحقق أحلامهم، ويوظف الشباب لمساعدته في بيع هذا الوهم؛ حتي يصلوا إلي أن السعادة لا تتحقق بما نستطيع الحصول عليه، بل بما نستطيع إعطائه.



يذكر أن هذه المبادرة قد بدأت منذ عام 2011 وتهدف إلى تأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع، عن طريق إقامة ورش فنية تشجعهم على اكتشاف مهارتهم، واكتساب القدرة على التعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة؛ لتساعدهم علي تخطي الصعاب التي يتعرضون لها، فهو مشروع يعمل على الجانب الإبداعي والاجتماعي لدي الطفل، ويساعد ويعزز العمل في المراكز المتخصصة لرعاية الأطفال بلامأوي.



حضر العرض والفعاليات، كل من حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية "الأطفال بلا مأوى" بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة النفسية منال عمر، والصحفية دعاء خليفة مساعد رئيس تحرير الأهرام، والسيدة مرفت المسيري زوجة الشاعر الراحل سيد حجاب، وجمهور حاشد من الأسر المصرية المتضامنة مع هذه المبادرة.