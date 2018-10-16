فاندورنه‭ ‬ينتقل إلى سباقات فورميولا E

أعلن فريق ماكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات الفورميولا وان، أن سائقه البلجيكى ستوفل فاندورنه سينتقل إلى (اتش.دبليو.ايه) ريسلاب المدعوم من مرسيدس في منافسات فورميولا E للسيارات الكهربائية بعد انتهاء موسم الفورميولا وان الحالي.



وقال فريق (اتش.دبليو.ايه)‭‭ ‬‬إن السائق البلجيكي البالغ عمره 26 عاما سينضم إلى البريطاني جاري بافيت (37 عاما)‭‭ ‬‬الفائز مع مرسيدس ببطولة السيارات السياحية الألمانية ‭‭)‬‬دي.تي.إم).



وسيخوض ماكلارين منافسات الموسم المقبل بفريق جديد تماما يتألف من الإسباني كارلوس ساينز الذي حل بدلا من مواطنه فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين بجانب البريطاني الصاعد لاندو نوريس الذي كان سائقا احتياطيا.



وسيخوض فريق (اتش.دبليو.ايه) سباقات فورمولا E لأول مرة موسم 2018 -2019 والذي سينطلق في ديسمبر بالسعودية، بينما سيشارك مرسيدس اعتبارا من 2019-2020.



وقال أولريتش فريتس مدير (اتش.دبليو.ايه): "أظهر ستوفل موهبته وسرعته ليس في سباقات الفورميولا وان فقط بل أيضا في سباقات جي.بي2 في 2015 التي فاز بها بفارق كبير".



وأضاف "ستوفل وجراي سائقان صاعدان في فريقنا في فورميولا E والذي سنشارك به في البطولة لأول مرة".



وسيخوض فاندورنه الذي سيشارك في سباق جائزة أمريكا الكبرى على حلبة أوستن في تكساس، الأحد المقبل، اختبارا مع فريق فورمولا E في بلنسية في إسبانيا.