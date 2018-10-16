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منوعات

ابن كريستيانو رونالدو يسجل هدفين على طريقة والده.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:56 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، يظهر ابن كريستسانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي لكرة القدم، وهو يلعب الكرة، ويسجل هدفين على طريقة والده.

ويدعى ابن أحسن لاعب فى العالم، كريستيانو جونيور، وهو من مواليد 3 يوليو عام 2010، بينما والدته طالبة إنجليزية كان عمرها 20 عاما حينما تعرف عليها رونالدو خلال تواجده في مانشستر يونايتد، وأنجبت الطفل وتخلت عنه وعن حقوقها الشرعية، بعدما دفع لها رونالدو 10 ملايين جنيه استرليني فور ولادتها للطفل.

يذكر أن جونيور سجل 4 أهداف في مباراة واحدة لفريقه يوفنتوس، تحت سن 9 أعوام، الشهر الماضي، في شباك منافسه لوشنتو 5-1، وبقميص والده الرقم 7.

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