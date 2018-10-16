الكرملين: بوتين والسيسي يلتقيان اليوم لبحث آفاق التعاون الثنائي

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف سيلتقيان بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، لبحث آفاق التعاون الثنائي، ومناقشة تنفيذ المشاريع المشتركة.



ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، قال بيسكوف إن اللقاء لن يكون رسميا حيث ستعقد المحادثات الرسمية لاحقا في مدينة سوتشي، غدا الأربعاء، وستتناول القضايا الرئيسية لتوسيع التعاون الثنائي ومناقشة الأحداث الدولية، وكذلك من المتوقع توقيع العديد من الاتفاقيات بعد المحادثات.



ولفتت تاس إلى أن البوابة الرسمية للمعلومات القانونية نشرت المرسوم الرئاسي الذي أصدره بوتين بالموافقة على توقيع اتفاقية بشأن الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع مصر.

