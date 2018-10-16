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اليابان تطبق التأشيرة الإلكترونية اعتبارا من عام 2020

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:53 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت مصادر حكومية يابانية أن الحكومة ستطبق النظام الإلكتروني للحصول على التأشيرة السياحية اعتبارا من أبريل 2020 للمساعدة في تحقيق هدفها المتمثل في استقطاب 60 مليون زائر أجنبي سنويًا بحلول عام 2030 .

وقالت المصادر إن هذا النظام عبر الإنترنت سيكون متاحا للسياح الصينيين لطلبات تأشيرة الدخول لمرة واحدة ثم للمسافرين من دول أخرى بهدف التيسير على الزائرين في التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة. وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن التأشيرة السياحية للزائرين من الصين شكلت حوالي 60 % من جميع التأشيرات الصادرة في عام 2017 .

وأشارت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية إلى أن اليابان حققت رقما قياسيا من حيث عدد الزائرين الأجانب في عام 2017 بلغ 7ر28 مليون زائر أجنبي بزيادة 3ر19 % مقارنة بالعام 2016 ، وبحجم إنفاق وصل إلى 39 مليار دولار.

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