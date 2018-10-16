السيسي يدون كلمة تحية وتقدير في سجل الزيارات بمجلس الفيدرالية الروسي

سجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، كلمة تحية وتقدير في سجل الزيارات بمجلس الفيدرالية الروسي، وفق ما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.



وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات مع روسيا.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي في موسكو -الغرفة العليا للبرلمان- قبل أن يجتمع برئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، لتكون هذه المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام المجلس.