تعرف على علاقة سعاد نصر باستقالة نجل أحمد عبد الوارث من عمله

توفي أمس الفنان أحمد عبد الوارث عن عمر يناهز الـ 71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض تاركًا خلفه رصيدا فنيا مهما وأدوارا كثيرة تركت بصمتها بالدراما والمسرح.



وتزوج أحمد عبد الوارث مرتين الأولى من الفنانة سعاد نصر و أنجب منها طارق وفيروز والثانية من امرأة خارج الوسط الفني ، وما لا يعرفه الكثير أن طارق ابن أحمد عبد الوارث كان يعمل كضابط في البحرية ولكنه ترك هذه المهنة بعدما فشل بسبب عمله في حضور جنازة والدته سعاد نصر حيث قدم إستقالته واتجه للعمل بمجال الإخراج.



أحمد عبد الوارث تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان دفعة نور الشريف وأحمد زكي كما بدأ مشواره الفني عام منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

