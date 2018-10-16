في ذكرى رحيله.. تعرف على عدد زيجات عمر الحريري

يصادف اليوم ذكرى رحيل النجم القدير عمر الحريري والذي توفي عن عمر يناهز الـ85 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.



عمر الحريري تزوج ثلاث مرات، الأولى من السيدة آمال السلحدار والذي تزوجها تنفيذًا لرغبة والده في زوجاه بعمر صغير وقد أنجب منها إبنته نيفين وبعد ذلك توفيت آمال، وأصيب عمر الحريري باكتئاب شديد ورفض الزواج لسنوات حتى قابل نادية سلطان وتزوج منها لسنوات وأنجب منها إبنته الثانية ميريت ولكن هذه الزيجة انتهت بالطلاق.



الزيجة الثالثة في حياة عمر الحريري كانت من الفنانة المغربية رشيدة رحموني والتي تصغره بأكثر من ثلاثين عامًا وأنجب منها إبنته الثالثة بيريهان.