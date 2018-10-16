أول منصب فى العالم لمكافحة حالات الانتحار.. هل نحن بحاجة إليه؟

تعانى دول كثيرة ومنها مصر من حالات القدوم على الانتحار، وبادرت بريطانيا بخطوة غير متوقعة وجديدة وصفت على أنها "تجربة رائدة"، للحد من الانتحار، فقد عيّنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، وزيرة لمكافحة الانتحار في إطار جهود البلاد للحد من أعداد الأشخاص الذي يقدمون على إزهاق أرواحهم.

وزيرة لمكافحة الانتحار

واختارت رئيسة الوزراء البريطانية جاكي دويل برايس، لهذا المنصب الذي يعتقد أنه الأول في العالم في الوقت الذي يجتمع فيه ممثلون عن 50 دولة في لندن غدا، الأربعاء، لحضور قمة للصحة النفسية.

وتزايدت معدلات الانتحار فى مصر فى الفترات الأخيرة بشكل خطير، وسجلت أغلب الحالات انتحارا أمام عربات المترو نظرا لأسباب تتعلق بأوضاع نفسية أو اقتصادية وغيرها.

عيش بائس ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" عن ماي قولها إن تعيين وزيرة الصحة النفسية برايس يساعد في معالجة وصمة العار المحيطة بالانتحار. ووصفت جمعية "الحملة ضد العيش البائس"، المخصصة للوقاية من انتحار الذكور، تعيين الوزيرة بأنه خطوة رائدة.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن نحو 4500 شخص ينتحرون كل عام في بريطانيا. خط ساخن

وتعهدت ماي بتقديم 2.4 مليون دولار لضمان استمرار عمل جمعية "ساماريتانس" الخيرية لتقديم خط اتصال مباشر مجاني للإرشاد.