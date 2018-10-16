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أيمن حمزة: مصر حريصة على توطين الخبرة النووية.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:00 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر حريصة على توطين الخبرة النووية، موضحا أن هناك تدريب للمهندسين في مصر وروسيا للعمل في محطة الضبعة النووية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، لفضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم كله ينظر باحترام شديد في مجال الطاقة، حيث شهدت شبكات النقل والتوزيع المصرية طفرة كبيرة لم تحدث من قبل.

وكشف متحدث الكهرباء أن مصر تعمل الآن على إجراء ربط كهربائي مع الدول الأخرى، أنهم يحرصون على التعامل بأسلوب علمي مع أي مشروع.

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