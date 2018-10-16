رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

عقد اللواء مجدى الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، اجتماعا للاستماع لشكوى عمال قطاع النقل لشركة المقاولات المصرية بمسطرد وعددهم 530 عاملا، حيث طالبوا بصرف مرتباتهم المتأخرة والمكافآت المقررة سنويا.



وأكد رئيس المدينة، أنه تواصل مع المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة، وناقش مطالب العمال مشيرا إلى أنه وجه بحل الأزمة وتلافى أسبابها خلال يومين من تاريخه.



وأوضح الوصيف أنه تواصل مع العمال لإبلاغهم بحل مشاكلهم داخل الشركة ودفع عجلة الإنتاج لتبقى مصر دائما فى نهوض وتقدم بشعبها المخلص الوفى وذلك بناء على توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بضرورة السماع لشكاوى كافة فئات المجتمع بمحافظة القليوبية والعمل على حلها ونفاذا لهذه التوجهات.



