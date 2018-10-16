ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:28 م
اللواء مجدى الوصيف
اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة
إبراهيم الهوارى
عقد اللواء مجدى الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، اجتماعا للاستماع لشكوى عمال قطاع النقل لشركة المقاولات المصرية بمسطرد وعددهم 530 عاملا، حيث طالبوا بصرف مرتباتهم المتأخرة والمكافآت المقررة سنويا.

وأكد رئيس المدينة، أنه تواصل مع المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة، وناقش مطالب العمال مشيرا إلى أنه وجه بحل الأزمة وتلافى أسبابها خلال يومين من تاريخه.

وأوضح الوصيف أنه تواصل مع العمال لإبلاغهم بحل مشاكلهم داخل الشركة ودفع عجلة الإنتاج لتبقى مصر دائما فى نهوض وتقدم بشعبها المخلص الوفى وذلك بناء على توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بضرورة السماع لشكاوى كافة فئات المجتمع بمحافظة القليوبية والعمل على حلها ونفاذا لهذه التوجهات.

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور
رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور
رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

ترشيحاتنا

روسيا تعلن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مصر

منتخب مصر يكسر العقدة ويحقق أول فوز في غياب محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة مصر وسوازيلاند فى تصفيات الأمم الأفريقية

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

بسام راضي لـ روسيا اليوم: التعاون بين مصر وروسيا وصل إلى مستوى غير مسبوق

تعليق مؤثر من الكاف عقب تأهل منتخب مدغشقر لبطولة الأمم الأفريقية

أولياء أمور مدرسة نبيل الوقاد بمصر الجديدة يشكون عض كلب لأحد الأطفال

انتقاما من فصلهما.. عاملان ينفذان سطوا مسلحا على كازيون الدقي ويسرقان 24 ألف جنيه

Huawei تطلق Mate 20 رسميا.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور

عميد معهد القلب يوضح أسباب الشعور بتنميل الكتف الأيسر

تصرف أحمق من ترامب مع زوجته ميلانيا داخل البيت الأبيض.. شاهد

خافيير أجيري يتغنى بـ محمد صلاح بعد الفوز على سوزيلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

صدى البلد يرصد جولة رئيس الوزراء بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

فيديو

شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن يكشفان عن جديدهما.. فيديو
طارق فهمي: زيارة السيسي لروسيا دليل على رغبة مصر في إحداث توازن بالعلاقات الدولية
طارق فهمي: الرئيس حريص على وضع مصالحنا في إطار مباشر مع أي دولة بالعالم
التعليم تحدد موعد صرف علاوات الـ10% للعاملين بالمدارس الخاصة.. فيديو
مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر بتاريخ 16-10-2018 مباراة ودية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟