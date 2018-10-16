عابدين: 57 دولة تقدمت لحجز أراض بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية.. صور

نظمت شركة العاصمة الإدارية الجديدة اليوم بالتجمع الخامس مؤتمرا لنحو ٢٠٠ من السفراء ومندوبى البعثات الدولية بمصر لاطلاعهم على أحدث التطورات ومعدل الإنجازات التى تمت على الحي الدبلوماسي بالعاصمة وعرض المخطط المفصل لمنطقة السفارات حتى تتمكن كل سفارة من اختيار المكان المناسب لها وفقا لرؤيتها والمساحة التى ترغب بها والبدء فى بناء سفارتها بالعاصمة الجديدة.



وأكد اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة ان هناك نحو ٥٧ دولة قامت بحجز أماكن لها بالحى الدبلوماسى لافتا إلى أن مساحة الحي الدبلوماسي تبلغ ١٥٠٠ فدان وتم الانتهاء من ٨٠% من أعمال البنية التحتية الخاصة بالحى مشيرا الى ان المساحات للسفارات تبدأ من فدان الى أي مساحة تحتاجها السفارة وفقا لاحتياجاتها بسعر ٤٠٠ دولار للمتر شاملة كافة المرافق.



وأشار عابدين إلى أن العاصمة الادارية مشروع الدولة الأكبر ويعتبر نقلة حضارية بكل المقاييس باعتباره أول واكبر مدينة ذكية على أرض مصر تضاهى كبرى المدن العالمية من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أعمال البنية التحتية والمباني صديقة البيئة ونسبة المسطحات الخضراء واستخدام الطاقة النظيفة موضحا أن هذا المشروع القومى العملاق لم يكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا ويعتمد فى إنشائه على العائد من بيع الأراضى.



وبسؤاله عن إمكانية مبادلة أراضى السفارات فى القاهرة بقطعة أرض بالعاصمة الجديدة أكد عابدين ان هذا لن يحدث ولا كان يوما ضمن مخطط الشركة لافتا إلى أنها تقوم ببيع الأرض للسفارات وتستغل ثمن البيع للانتهاء من أعمال الترفيق المتبقية بحى السفارات.



وأشار إلى أن إدارة العاصمة لا تلزم اى سفارة بتصميم معين ولكل دولة حرية اختيار التصميم الذى يناسبها لافتا إلى أن العاصمة لديها إمكانية تقديم مخططات وتصاميم جاهزة للسفارات على الطراز الإسلامى او الأوروبى أو المعاصر وفقا لرغبتها.



وقامت الشركة فى نهاية المؤتمر باصطحاب السفراء الى جولة للعاصمة الادارية لرؤية ما تم انجازه على ارض الواقع.