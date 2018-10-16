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رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:17 م
صدى البلد
ريهام بكير
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب مصر وجهازهم الفني بقيادة خافيير اجييري بالفوز على منتخب سوازيلاند، وضمان التأهل لمنافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر لها بالكاميرون العام القادم.

وحقق المنتخب المصري نتيجة إيجابية خارج ملعبه اليوم أمام منتخب سوازيلاند بالفوز بهدفين للاشيء ليرتفع رصيد المنتخب إلى 9 نقاط يضمن بهم التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأشاد الوزير بأداء لاعبي المنتخب واصرارهم على تحقيق الفوز خارج مصر ليتأهلوا الي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، مشيرًا إلى الاستعداد من الآن للبطولة الإفريقية وتوفير كافة الاحتياجات للاعبي المنتخب والجهاز الفني بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد صبحى على مواصلة الانتصارات في مباريات باقي المجموعة أمام كل من منتخب تونس ومنتخب النيجر لتكون خير استعداد لمنافسات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

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