التنمية المحلية : 47% نسبة تقنين التوك توك

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة ، انه يتم الان عملية حصر الأعداد النهائية لمركبات " التوك توك"، المتواجدة داخل المحافظات لتفعيل التقنية الخاصة بهم.



وأضاف قاسم في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية "سي بي سي" ، أن محافظة الدقهلية هي الأكثر احتواء لمركبة "التوك توك " يليها محافظات الغربية ، وكفر الشيخ ، والبحيرة ، والجيزة " ، مضيفا انه تم حصر" 405.1458 " توك توك وتم ترخيص 193.583 ، معقبا " بنسبة 47 % تم ترخيص هذه المركبات خلال الشهر الأول منذ انطلاق تلك الحملة أكتوبر الحالي".



وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن جميع المحافظات قامت بتسليم جميع التقارير ، وحصر جميع مركبات التوك توك المتواجدة بها، مشيرا الى استمرار المحافظات في تقديم التقارير النهائية لإنهاء تلك الازمة.



