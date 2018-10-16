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توك شو

التنمية المحلية : 47% نسبة تقنين التوك توك

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:45 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام الحارتي
أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة ، انه يتم الان عملية حصر الأعداد النهائية لمركبات " التوك توك"، المتواجدة داخل المحافظات لتفعيل التقنية الخاصة بهم.

وأضاف قاسم في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية "سي بي سي" ، أن محافظة الدقهلية هي الأكثر احتواء لمركبة "التوك توك " يليها محافظات الغربية ، وكفر الشيخ ، والبحيرة ، والجيزة " ، مضيفا انه تم حصر" 405.1458 " توك توك وتم ترخيص 193.583 ، معقبا " بنسبة 47 % تم ترخيص هذه المركبات خلال الشهر الأول منذ انطلاق تلك الحملة أكتوبر الحالي".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن جميع المحافظات قامت بتسليم جميع التقارير ، وحصر جميع مركبات التوك توك المتواجدة بها، مشيرا الى استمرار المحافظات في تقديم التقارير النهائية لإنهاء تلك الازمة.

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