ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

قطيعة إلكترونية بين نوال الزغبي وإليسا بعد أزمة التغريدة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:02 م
صدى البلد
سعيد فراج
كشف حسابات التواصل الاجتماعي للفنانة نوال الزغبي عبر انستجرام وتويتر عن عدم وجود الفنانة إليسا ضمن القائمة التي تتابعها الأولى عبر انستجرام وتويتر، كذلك الأمر بالنسبة لحسابات اليسا.

ويشير ذلك إلى حدوث قطيعة إلكترونية بين نوال الزغبي وإليسا، بعد التغريدة التي شاركتها الأولى وقالت فيها ساخرة: "8 هيتات مش أحسن من 16 أغنية ما بينسمعوا"، الأمر الذي فسره نشطاء السوشيال ميديا بأنه سخرية من البوم أليسا الأخير الذي يتضمن 16 أغنية.

يذكر أن الأزمة بين نوال الزغبي واليسا عادت من جديد بعد عودة الأولى لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، إذ اتضح هذا من خلال تجاهل كلا منهما الآخر في حفل افتتاح روتانا كافيه قبل 3 أشهر.

وكانت نوال الزغبي قد أعلنت عبر تويتر، عن الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، الذي يُعد أول ألبوم لها بعد العودة لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 10 أغان منوعة بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.

ترشيحاتنا

شاهد.. رسالة ميدو لـ علي سعيد الكعبى بعد فوز منتخب مصر على سوازيلاند

وزير التنمية المحلية يعزل رئيس مدينة بور فؤاد خلال زيارة مدبولي

رسميا.. مصر تتأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمرة الـ24 في تاريخها

رجال سلة الأهلي يخسر أمام الرادسي التونسي ببطولة الحريري

مدافع فرنسا يواصل ارتكاب الجرائم الكروية أمام ألمانيا

أحمد موسى يكشف آخر تفاصيل عملية تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

صحف روسيا تكشف معلومات جديدة حول عودة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

جابر نصار يطرح مقترحا لتحصيل 20 مليار جنيه ضرائب من الدروس الخصوصية

تونس تحرم مصر من صدارة المجموعة بثنائية فى شباك النيجر.. فيديو

خافيير أجيري يتغنى بـ محمد صلاح بعد الفوز على سوزيلاند

عميد معهد القلب يوضح أسباب الشعور بتنميل الكتف الأيسر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا
متحدث الرئاسة: البنية التحتية في مصر ممهدة لاستقبال الاستثمارات .. فيديو
الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو
الرئاسة: ندعم السعودية في أزمة خاشقجي ولابد من تحقيق يقود للحقيقة
حجازي: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تتويج للعلاقات الثنائية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟