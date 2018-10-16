قطيعة إلكترونية بين نوال الزغبي وإليسا بعد أزمة التغريدة

كشف حسابات التواصل الاجتماعي للفنانة نوال الزغبي عبر انستجرام وتويتر عن عدم وجود الفنانة إليسا ضمن القائمة التي تتابعها الأولى عبر انستجرام وتويتر، كذلك الأمر بالنسبة لحسابات اليسا.



ويشير ذلك إلى حدوث قطيعة إلكترونية بين نوال الزغبي وإليسا، بعد التغريدة التي شاركتها الأولى وقالت فيها ساخرة: "8 هيتات مش أحسن من 16 أغنية ما بينسمعوا"، الأمر الذي فسره نشطاء السوشيال ميديا بأنه سخرية من البوم أليسا الأخير الذي يتضمن 16 أغنية.



يذكر أن الأزمة بين نوال الزغبي واليسا عادت من جديد بعد عودة الأولى لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، إذ اتضح هذا من خلال تجاهل كلا منهما الآخر في حفل افتتاح روتانا كافيه قبل 3 أشهر.



وكانت نوال الزغبي قد أعلنت عبر تويتر، عن الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، الذي يُعد أول ألبوم لها بعد العودة لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 10 أغان منوعة بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.

