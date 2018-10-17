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مرأة

مشروب سريع لتخسيس البطن ستدهشك فعاليته

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:17 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين تخسيس البطن ومحاربة سموم الجسم؛ إليك مشروب طبيعي سيخلصك من السموم بسرعة لا تتوقعينها، يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي، والذي أفاد بأن المواظبة على تناوله لمدة 7 أيام سيعطيك نتائج مدهشة.

كل ما تحتاجين لإعداد مشروب لتخسيس الوزن ..

ثمرة تفاح أخضر
حفنة من النعناع
نصف ملعقة من الجنزبيل المطحون
نصف ثمرة جريب فروت

طريقة التحضير لمشروب تخسيس الوزن

في الخلاط الكهربائي، امزجى المكونات جيدا حتى تتجانس تماما، وتشكل مزيجا بدون كُتَل.

ويعد تناول كوب من هذا المشروب صباحا بعد وجبة الإفطار، بجانب اتباع نظام غذائى متوازن، وممارسة الرياضة لنصف ساعة يوميا؛ ستدهشين بالنتيجة.

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