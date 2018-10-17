الكشف على 631113 مريضا بالدقهلية وإجراء 5718 جراحة فى سبتمبر

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال شهر سبتمبر الماضى حيث تم استقبال 161361 مريضا وتم الكشف علي 529413 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات وتم إجراء 5718 عملية مابين كبري وصغري وذات مهارة وم إجراء 593 حالة ولادة طبيعية و1256 ولادة قيصرية.





وأكد أنه تم عمل 24068 جلسة علاج طبيعي لعدد 5293 حالة وتم إجراء مناظير تشخيصية وعلاجية لعدد 380 حالة وتم عمل أشعة عادية لـ44104 حالة وتم عمل أشعة موجات فوق صوتية لـ15313 حالة وتم عمل أشعة مقطعية لـ4000 حالة، كما تم إجراء رنين مغناطيسي لـ350 حالة، وتم إجراء عدد 60 أشعة ماموجرام.





وأضاف أنه تم إجراء 29 قسطرة قلبية و813 أشعة ايكو على القلب وذلك إضافة إلى إجراء 28009 جلسة غسيل كلوي موزعة إلى ثلاث شرائح ايجابي فيروس C/B والسلبي منها وتم استقبال 1093 طفل حديثي ولادة بالحضانات واستقبال 1614حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والأعصاب.



