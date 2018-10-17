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أخبار العالم

دي ميستورا يزور دمشق قريبا لبحث تشكيل اللجنة الدستورية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت مصادر مقربة من المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم، الأربعاء، عن زيارة مرتقبة له إلى دمشق في الـ24 من أكتوبر الجاري، لبحث تشكيل اللجنة الدستورية التي تهدف إلى وضع إصلاح دستوري في سوريا.

وقالت هذه المصادر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "سيزور دي ميستورا دمشق الأربعاء القادم، لمناقشة الأحداث الأخيرة فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية"​.

وأضافت: "دي ميستورا، الذي طالما لم تكن دمشق راضية عنه بسبب اهتزاز مركزه كمنظم لحوار الوسطاء والسياسيين في سوريا، يأمل في أن تكون الزيارة بناءة ومثمرة".

ومن المقرر أن یقدم دي میستورا الیوم إحاطة جدیدة إلى مجلس الأمن الدولي عما تحقق من تقدم في مسار جنیف.

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