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رئيس الوزراء: تجهيز مشروعات منتهية الموافقات لعرضها على المستثمرين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:58 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بداية الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى عقد اليوم برئاسته، أهمية الاستمرار فى العمل على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والاجنبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى اهمية العمل على تجهيز جميع الموافقات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المختلفة من جانب الوزارات، وخاصة المشروعات الانتاجية، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين، سعيًا لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر، وبما يمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة.

وطالب مدبولى مختلف الوزارات التي لديها مشروعات استثمارية سيتم طرحها خلال هذه الفترة بسرعة ارسالها إلى مجلس الوزراء خلال اسبوع، للإنتهاء من الموافقات الخاصة بها في أسرع وقت، واعتماد تلك المشروعات كفرص استثمارية واعدة يمكن تنفيذها من جانب المستثمرين سواء على الصعيد المحلى أو الخارجى، مشيرًا إلى أن الدول تتسابق حاليًا لجذب إستثمارات خارجية لديها، وهو ما يحتم علينا أن نكون جاهزين بمشروعات منتهية الموافقات، من كل الجهات لتسويقها على المستثمرين، للبدء فى تنفيذها.

وأشار وزير المالية إلى أن إجتماعات البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، التى عقدت مؤخرًا، أكدت أن مصر تعتبر إحدى أربع دول حققت إصلاحات اقتصادية ناحجة، مضيفًا أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان "افاق الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو لعامي 2018 و 2019"، ألقت الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أكدت تلك التقارير على استمرار النظرة الايجابية لصندوق النقد الدولي في أداء الاقتصاد المصري رغم الأزمة الطاحنة التي تشهدها الأسواق الناشئة، وأبقت على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصري.

كما اشار وزير المالية إلى إشادة كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، حول ما تحقق في مصر في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الجميع تحدث عن ضرورة الاستمرار في معدلات النمو الحالية، والعمل على رفعها، مع تسريع وتيرة الاستثمار، وتحسين البيئة الاستثمارية.

وفى هذا الصدد جدد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على ضرورة الاهتمام بسرعة تنفيذ قرارات لجان فض منازعات الإستثمار، مكلفًا الوزراء بمراجعة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات كل في وزارته.

من ناحية أخري، وفيما يتعلق بما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع الحريق الذى حدث مؤخراَ بمنطقة زراعات النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فقد توجه رئيس الوزراء بالشكر لكافة الوزارات والجهات المعنية التى تعاملت مع الحادث، وإخماد الحريق، والسيطرة عليه، مع توفير الرعاية الكاملة والتعويضات لأهالي المنطقة، وهو ما يمثل نموذجًا للتعاون والتنسيق الحكومى في مواجهة الأزمات.

وفى متابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الامراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، التى أطلقت مؤخرًا، استعرضت وزيرة الصحة تقريرًا، أشارت خلاله إلى أنه تم الانتهاء من مسح أكثر من 3 ملايين و 400 ألف مواطن بمحافظات المرحلة الاولى خلال 14 يوم عمل، منهم 170 ألف مصابون بفيروس "سى" و 160 ألفًا بمرض السكر والضغط، مؤكدة أنه بدأ علاج المصابين فورًا، وجار استكمال عمليات المسح فى المراكز المنتشرة على مستوى المحافظات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تقوم بجهد كبير في هذا الملف بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا أن إجراءات المسح المبكر تقى الكثيرين من الاصابة بمرض الفشل الكلوى.

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