ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رويترز تنشر خبرا كاذبا عن إعفاء القنصل السعودي بإسطنبول من منصبه

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم


قال الممثل الأمريكي الخاص في سوريا للصحفيين في أنقرة إن بعض المسلحين انسحبوا من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب بموجب الاتفاق الروسي التركي بشأن المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا.

وتوصل البلدان إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة عازلة تمتد ما بين 15 و20 كيلومترا في أراض تسيطر عليها المعارضة وإخلائها من كل الأسلحة الثقيلة والمتشددين بحلول يوم الاثنين الماضي. وتعد هيئة تحرير الشام، وهي تحالف يقوده الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، أقوى تحالف للمتشددين في إدلب.

وقال جيمس جيفري "سحب الأسلحة الثقيلة اكتمل وفقا لكل الروايات... هناك بعض التساؤلات بشأن ما إذا كان كل المنتمين (لهيئة تحرير الشام) قد غادروا".

ترشيحاتنا

صراع بين الأهلى والزمالك على ضم نجم المنتخب الجديد

مدافع المنتخب يكشف عن موعد عودته للدوري المصري وعلاقته بـ محمد صلاح

حبس عريف شرطة لحيازته مخدرات ومحاولة إدخالها لسجناء قسم أول الإسماعيلية

نيمار يندم على رحيله من برشلونة ويتوسل للرجوع مقابل خفض راتبه

حقيقة فبركة صورة مريضين يغسلان الكلي خلال زيارة مدبولي لمستشفى بورسعيد

حكم نهائى أولمبياد الشباب: القرآن وراء تألقي في إدارة المباريات

منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو

حكم مصري يدير نهائي أولمبياد الأرجنتين بين البرازيل وروسيا.. تعرف عليه

حميد أحداد يطلب الرحيل عن الزمالك والعودة للمغرب.. لهذا السبب

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره الروسي

فزاعة 2018.. أخصائي نفسي يحلل واقعة كلب مصر الجديدة

محمد حماقي يتضامن مع الشعب المغربي بعد حادث القطار: نحتسبهم شهداء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. صور

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

فيديو

بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو
بوتين يكشف أهم الاتفاقيات الصناعية مع الرئيس السيسى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟