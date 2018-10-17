رويترز تنشر خبرا كاذبا عن إعفاء القنصل السعودي بإسطنبول من منصبه





قال الممثل الأمريكي الخاص في سوريا للصحفيين في أنقرة إن بعض المسلحين انسحبوا من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب بموجب الاتفاق الروسي التركي بشأن المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا.





وتوصل البلدان إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة عازلة تمتد ما بين 15 و20 كيلومترا في أراض تسيطر عليها المعارضة وإخلائها من كل الأسلحة الثقيلة والمتشددين بحلول يوم الاثنين الماضي. وتعد هيئة تحرير الشام، وهي تحالف يقوده الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، أقوى تحالف للمتشددين في إدلب.



