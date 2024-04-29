في حضور بلينكن.. أمين مجلس التعاون الخليجي يحذر من تفجر الأوضاع في المنطقة

أكد أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الاثنين، عن على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا مشيرا إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة للشراكة مع الولايات المتحدة.

وتابع قائلا، خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن: "اجتماعنا اليوم يأتي في ظروف خاصة تشهدها المنطقة".

ودعا أمين مجلس التعاون الخليجي إلى مؤتمر دولي بشأن تنفيذ حل الدولتين؛ مشددا على ضرورة تبني المجتمع الدولي لوقف التصعيد والعنف في الضفة الغربية ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وطالب البديوي بوقف فوري لإطلاق النار في كل أنحاء غزة، وبتدابير دولية فاعلة لوقف العنف بالضفة الغربية.

وأضاف: "نواجه في المنطقة التوتر وعدم الاستقرار بسبب الحرب في غزة والتصعيد بين إيران وإسرائيل والتصعيد في البحر الأحمر وخطر الانتشار النووي".

وأعرب البديوي عن قلق المجلس البالغ تجاه هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؛ مشددا على أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "غير مقبولة".

كما حذر من أن استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل ينذر بتفجر الأوضاع في المنطقة مما يتطلب من كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي بمستوى التعاون العسكري المشترك؛ مشيرا إلى أنه يجرى العمل حاليا على انعقاد مجموعتي العمل للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري خلال الشهر المقبل.