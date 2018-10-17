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رياضة

ريال مدريد يحاول إفساد خطط برشلونة للعب في أمريكا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أرسل نادي ريال مدريد، خطابا، إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ للاحتجاج على خطط رابطة الدوري، لإقامة لقاء برشلونة وجيرونا في ميامي؛ ليوجه ضربة جديدة لفرص إقامة مباراة واحدة كل موسم في الولايات المتحدة.

وأكدت متحدثة باسم الاتحاد الإسباني، أن الاتحاد تلقى خطابًا، انتشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء.

وهناك خطط مبدئية لإقامة مباراة برشلونة وجيرونا في ميامي، يوم 26 يناير 2019، ضمن صفقة لرابطة الدوري الإسباني لمدة 15 عاما.

وقال ريال مدريد في الخطاب الموقع من مدير عام النادي، خوسيه آنخيل سانشيز: "أولًا وقبل كل شيء نود الإعلان عن أن ريال مدريد لم يتم إبلاغه أبدا بطلب رابطة الدوري الإسباني بخوض المباراة أو بنيته في التقدم بطلب ولم يتم معرفة رأينا أبدا في الأمر".

وأضاف "ولم تتوصل رابطة الدوري إلى اتفاق مع ريال مدريد رغم واقع أن هذه المباراة تؤثر على المسابقة التي نشارك فيها".

وكرر متحدث باسم رابطة الدوري قوله يوم الأربعاء إنه لا يوجد أي فريق سيتم إجباره على اللعب في الولايات المتحدة.

وأبلغ الاتحاد الإسباني الرابطة في وقت سابق أنه لا يستطيع الموافقة على اقتراح إقامة المباراة، التي تحتاج أيضا إلى موافقات الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) والاتحاد الأمريكي، حتى يعرف المزيد من التفاصيل.

وأبدى لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني اعتراضه على إقامة المباراة، كما اعترضت رابطة لاعبي كرة القدم في إسبانيا.

وتحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال عن رفضه خوض اللقاء، بينما قال المدرب يولن لوبتيجي "ينبغي على كل فريق أن يلعب في كل ملعب".

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