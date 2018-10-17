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فن

المنتجين العرب ينظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مونديال القاهرة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
سمر سعد
يعقد ‏الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور ابراهيم ابوذكري مؤتمرا صحفيا بعد غد "الجمعة"، بالتعاون مع شركة " ايكونيك " للانتاج الاعلامي ‏للإعلان عن فعاليات وايام وليالي الدورة السابعة من مونديال القاهرة للإعلام العربي والذي يقام في الفترة من 6 الي ‏‏10 نوفمبر المقبل.‏

وأوضح أبوذكري أن المؤتمر سيشهد استعراض جدول أعمال وفعاليات الدورة السابعة من المونديال، الذي يقام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين.

وأضاف أنه سيتم استعراض الخطوط العامة للمهرجانات المكونة للمونديال وهي: مهرجان القاهرة ‏للإذاعة ومهرجان القاهرة للتليفزيون والبث الفضائي، ومهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة والمهرجان العربي ‏للإعلام السياحي، ومعرض القاهرة للمرئي والمسموع، ومهرجان القاهرة للإعلام الأمني، ومنتدى القاهرة للإعلام ‏والإستثمار والدورة الثانية من مهرجان علوم الإعلام، إضافة إلى إعلان جديد المونديال وهو مهرجان الإعلام ‏الرياضي والمهرجان العربي لفنون الطفل والأمانة العامة للبث الالكتروني.‏

وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض ايام وليالي المونديال إضافة إلى وضع تصور للملتقيات العربية ‏الإعلامية الثنائية بين مصر والدول العربية وإعلان اختيار الكويت ضيف شرف المونديال هذا العام موضحا أن ‏الاجتماع يشهد حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية ونواب اتحاد المنتجين العرب بالدول العربية ومجموعة من ‏الإعلاميين والفنانين إلى جانب رجال الصحافة والقنوات الفضائية .‏

من جانبه قال عبدالله العامر الأمين العام للمهرجان العربي للإعلام السياحي إن المونديال هذا العام سيكون ‏أكثر تميزا نظرا لاحتوائه على مبادرات ومهرجانات جديدة تقام للمرة الأولى هذا العام بالإضافة إلى تبني الاتحاد ملف ‏الإعلام السياحي الذي يعد شاغلا أساسيا للمملكة العربية السعودية.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون ‏بين مصر والسعودية في كافة المجالات وخاصة في المجال السياحي، موضحا ان المؤتمر سوف يشهد حضور كوكبة ‏من المبدعين من الجانبين المصري والسعودي.‏

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