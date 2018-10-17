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رياضة

ياسمين نصر تصعد لنهائي منافسات الكاراتيه بأوليمبياد الشباب بالأرجنتين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
محمد سمير
نجحت لاعبة الكاراتيه المصرية ياسمين نصر، في بلوغ نهائي منافسات اللعبة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة حاليا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حتى 18 أكتوبر الجاري.

وتغلبت اللاعبة المصرية على منافستها فاطيمة خوناكدارتاسي، بطلة إيران، بنتيجة 5-0، في إطار منافسات دور نصف النهائي لوزن تحت 53 كجم شابات.

وبهذا التأهل ضمنت اللاعبة، تحقيق ميدالية لمصر، في منافسات الكاراتيه بالدورة الأولمبية للشباب.

وكانت ياسمين نصر، صعدت إلى الدور قبل النهائي، عقب فوزها على بطلة شيلي بنتيجة 7-0، وبطلة تركيا بنتيجة 2-1 في الأدوار الأولى من المنافسات.

يذكر أن البعثة المصرية، تشارك في منافسات أوليمبياد الشباب ببوينس آيرس، من خلال 23 لعبة من أصل 33.

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