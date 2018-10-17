أحمد موسى: روسيا تطلع مصر على أحدث الأسلحة والمعدات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، أعلن قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض مجموعة من الأسلحة الحديثة.



وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن بوتين قام بعرض مجموعة كبيرة من أحدث الأسلحة والمعدات التي يمتلكها الجيش الروسي.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم عرض عدد من السيارات الحديثة ومنها سيارة "آوروس" الجديدة المعروفة ضمن مشروع كورتيج الروسي.

