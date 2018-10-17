محمد حماقى يحيي حفلا غنائيا في الجامعة الكندية.. غدا

يحيى المطرب محمد حماقى، حفلا غنائيا داخل الجامعة الكندية بالشيخ زايد، غدا الجمعة، والذي من المتوقع أن يحضره عدد كبير من الجمهور.



من ناحية اخرى يستعد المطرب محمد حماقى لطرح ألبومه الجديد فى نوفمبر المقبل، حيث انتهى من تسجيل جميع الأغانى، ومن المقرر أن يعلن عن اسم الألبوم خلال الفترة المقبلة.



ويتعاون حماقي في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم رمضان محمد، بهاء الدين محمد، خالد عز، أمير طعيمة، تميم، توما، أحمد إبراهيم، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، خالد عز، إيهاب عبدالواحد، أحمد صلاح حسني، ونادر حمدي.



يذكر أن حماقى يحيي اليوم حفلا غنائيا بمشاركة فريق "مسار إجباري" فى العين السخنة ويقدم حماقى خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه منها: وافتكرت، ما بلاش، حاجة مستخبية.