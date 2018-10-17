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فن

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:36 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ليلى علوى صورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام اثناء زيارة وفد من الفنانين والمبدعين للفنانة القديرة نادية لطفى فى المستشفى التى تعالج بها.

وعلقت ليلى علوى على الصور قائلة : "كلنا نحب نادية لطفى" وكان من بين الحضور كل من الهام شاهين ودلال عبد العزيز وسامح الصريطى و المخرج عمر عبد العزيز والناقد الامير اباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط الذى احتفل بها كون الدورة الاخيرة من المهرجان تحمل اسمها لكنها لم تحضر بسبب مرضها.

يذكر ان مهرجان الاسكندرية السينمائى اختارها لحمل الدورة الاخيرة اسمها تقديرا لفنها ومسيرتها التى قدمت من خلالها عددا كبيرا من الاعمال السينمائية و التى شكلت وجدان الجمهور.
ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور
ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور
ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور
ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور
ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

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