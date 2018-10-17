ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أشرف زكي: عمرو دياب قال لي لازم الناس تتعب عشان تشوفني

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:57 م
عمرو دياب
عمرو دياب
حسام الحارتي
روي أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن أول موقف تعرض له مع الفنان عمرو دياب، أثناء دراستهما بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وأضاف "زكي" في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، "أثناء جلوسي على سلم المعهد بجوار عمرو دياب طلبت منه الذهاب معي للجلوس في مكان آخر" ليتعجب برد الفنان عمرو دياب بقوله "لازم الناس تتعب عشان تشوفني".

وأوضح أنه قام بالرد عليه بعد غضون فترة من الاستغراب بقوله: "هو انت في حد يعرفك" .

واختتم حديثه أن عمرو دياب كان دائمًا يؤكد أنه سيصبح نجماً كبيراً وهو ما حدث بالفعل ونشاهده الآن.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف عن مفاجأة جديدة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

أشرف رسلان: صفقة روسيا الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وتمثل 50% من قوة القطارات

مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى للمحققين الأتراك داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

فيديوجراف: قصة أهم اكتشاف أثري في القرن بالبحر المتوسط

موسكو تحطم رقما قياسيا في درجة الحرارة خلال زيارة السيسى

موظف يعثر على حقيبة بها مبلغ 800 ألف جنيه في مولد السيد البدوي

خالد الغندور يفتح النار على جروس بسبب مباراة الزمالك والهلال

شاهد.. الحماية المدنية تنقذ حياة سائق انقلبت سيارته فى التجمع الخامس

نجم الزمالك السابق: الأهلي بطل الدوري وبيراميدز خارج المنافسة

برشلونة يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ رونالدينيو

وزير التعليم: لم نصدر أمرا إداريا بإغلاق صفحات المدارس على فيسبوك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو
متحدث الحكومة: مدبولي طلب ملفا من كل وزير عن الاستثمارات المباشرة
متحدث الصحة: 3.5 مليون مواطن شاركوا فى حملة القضاء على فيروس سى
مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟