أشرف زكي: عمرو دياب قال لي لازم الناس تتعب عشان تشوفني

روي أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن أول موقف تعرض له مع الفنان عمرو دياب، أثناء دراستهما بالمعهد العالي للفنون المسرحية.





وأضاف "زكي" في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، "أثناء جلوسي على سلم المعهد بجوار عمرو دياب طلبت منه الذهاب معي للجلوس في مكان آخر" ليتعجب برد الفنان عمرو دياب بقوله "لازم الناس تتعب عشان تشوفني".





وأوضح أنه قام بالرد عليه بعد غضون فترة من الاستغراب بقوله: "هو انت في حد يعرفك" .



