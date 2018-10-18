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فن

3 ملايين و110 آلاف إيرادات سوق الجمعة لـ عمرو عبد الجليل

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:34 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "سوق الجمعة"، إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و110 آلاف و177 جنيها بعد 8 أسابيع عرض في دور السينما.

"سوق الجمعة" ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد، الذي تدور أحداثه حول عالم سوق الجمعة والأسر، التى تسكن فى هذه السوق والوافدين إليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث.

فيلم "سوق الجمعة" بطولة عمرو عبدالجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبدالعزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي ونسرين أمين ومحمد عز ومحمود حجازي وسلوي محمد علي ونهى صالح قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإنتاج أيمن عبدالباسط وأحمد عبدالباسط وإخراج سامح عبدالعزيز.

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