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محافظات

محافظ القاهرة: خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين حول مبادرة فيروس سي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:16 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بعمل توعية إعلامية بحملة "100 مليون صحة" بمشاركة المساجد والكنائس ومنظمات المجتمع المدني لضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين.

كما أكد المحافظ، في تصريحات صحفية، على تخصيص خط ساخن 15335، وموقع إلكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فورًا.

وستبدأ حملة مواجهة فيرس سي بالعاصمة اعتبارًا من أول ديسمبر القادم ولمدة شهرين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على المرض.

وشدد المحافظ علي ضرورة الإعداد الجيد للحملة وتجهيز المراكز وتحديد القوى البشرية وتدريبها من الآن وحتى الموعد المحدد للبدء بالحملة.

وأضاف المحافظ أن الحملة تستهدف المسح الشامل للفئة العمرية أكبر من 18 سنة كما سيتم الكشف على أمراض غير معدية مثل السكر والضغط والسمنة وفقا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان.

وطالب المحافظ بضرورة تقديم الدعم الكامل للحملة وتذليل كافة العقبات أمامها مشيرًا إلى أن مواعيد إجراء الفحوص ستكون من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 9 مساء ويشارك فيها عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية.

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