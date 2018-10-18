أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

يقبل الكثير من الأشخاص على الاكثار من تناول الشاى الأخضر بغرض التخسيس، دون الالتفات لأضراره، وإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك أضرار الشاى الأخضر، وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى" الهندي.



فأكد الموقع أن لتناول الشاي الأخضر آثار جانبية من أبرزها الصداع، العصبية، مشاكل النوم، القيء، الإسهال، التهيج، عدم انتظام ضربات القلب، الرعاش، حرقة المعدة، الدوخة، الرنين في الأذنين، التشنجات والارتباك، لذا فلابد من تناول الشاي الأخضر بكمية معتدلة خاصة أنه يؤدي إلى كثير من التأثيرات أهمها.



التأثير على الأدوية:

يؤثر الشاي الأخضر على فاعلية الأدوية بصورة كبيرة، خاصة عقاقير الكبد كونه يعمل على عرقلة الهرمونات ويعمل كمضاد للمضاد الحيوي.



-التأثير على الغدد:

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، إلا أنه يؤثر بصورة كبيرة على سلامة الغدد كونه يعمل على تداخل إفرازات الهرمونات.



- تقلب المزاج:

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة كبيرة من الكافيين، وهو ما يؤثر على المزاج بنسبة كبيرة، ويتسبب في الإصابة بأمراض كثيرة.



- اضطراب الجهاز الهضمي:

يسبب تناول الشاي الأخضر بكميات كبيرة في الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، كونه يحتوي على مادة "التانين"، وهي التي تحفز إنتاج الحمض في المعدة.



- عرقلة امتصاص العناصر الغذائية:

تناول الشاي الأخضر قد يؤثر على امتصاص الدم للعناصر الغذائية في الأطعمة خاصة عنصر الحديد.



- يؤثر على الحوامل:

يعمل تناول الشاي الأخضر باستمرار على تعرض الحوامل للإجهاض خاصة في حال تناوله في الأشهر الأولي من الحمل.