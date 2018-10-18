سله الأهلي يواجه هومنتمن اللبناني اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الخميس أمام نظيره فريق هومنتمن اللبناني في ثاني مبارياته ببطولة الحريري الودية الدولية التي تقام في لبنان.



وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويسعى خلالها الفريق إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.



وحرص طارق خيري، المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فيديو للاعبين لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة السابقة أمام فريق النجم الرادسي التونسي.