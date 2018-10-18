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رياضة

بوفون يوجه صفعة إلى محمد صلاح بشأن جائزة الكرة الذهبية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:20 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلوانى
أعلن الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مرشحه الأول لحصد جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في 2018.

اختار بوفون الفرنسى كيليان مبابى وقال حارس إيطاليا، في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "الفرنسي كيليان مبابي ظاهرة، إذا استمرت رغبته في أن يكون الأفضل، وظل متحمسًا لذلك، سيحقق هدفه بكل تأكيد".

وتجاهل بوفون النجم المصري محمد صلاح الذى ينافس على الكرة الذهبية التي سيجري الكشف عن الفائز بها 3 ديسمبر المقبل.

وكان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيطرا على الكرة الذهبية في آخر 10 أعوام، ويعتقد الكثيرون أن الجائزة هذا العام، ستذهب للاعب مختلف أيضًا، حيث يتنافس معهما، مجموعة مميزة من اللاعبين أمثال محمد صلاح ولوكا مودريتش وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان.

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