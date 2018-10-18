بوفون يوجه صفعة إلى محمد صلاح بشأن جائزة الكرة الذهبية

أعلن الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مرشحه الأول لحصد جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في 2018.





اختار بوفون الفرنسى كيليان مبابى وقال حارس إيطاليا، في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "الفرنسي كيليان مبابي ظاهرة، إذا استمرت رغبته في أن يكون الأفضل، وظل متحمسًا لذلك، سيحقق هدفه بكل تأكيد".





وتجاهل بوفون النجم المصري محمد صلاح الذى ينافس على الكرة الذهبية التي سيجري الكشف عن الفائز بها 3 ديسمبر المقبل.



