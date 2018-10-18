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محافظات

ضبط مخزن أغذية منتهية الصلاحية بالأقصر.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:57 م
ضبط مخزن أغذية منتهية
ضبط مخزن أغذية منتهية الصلاحية بالأقصر...صور
شمس يونس
أعلنت مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم ضبط أحد المخازن الكبرى للسلع الغذائية وعثر بداخله على4500 باكو شيكولاتة وبسكويت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى قبل طرحها بالأسواق.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن تلك الحملات تأتى فى اطار تشديد الرقابة علي الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، وتم تحرير محضر 363 جنح أمن الدولة طيبة ضد  ص م ق وجار العرض على النيابة العامة.

 وشارك فى الحملة من مفتشى التموين كل من محمد مكارم، وشريف سعد، وجبريل بكرى.
ضبط مخزن أغذية منتهية الصلاحية بالأقصر.. صور
ضبط مخزن أغذية منتهية الصلاحية بالأقصر.. صور
ضبط مخزن أغذية منتهية الصلاحية بالأقصر.. صور
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