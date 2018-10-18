ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

فعاليات مكثفة لـ طلاب من أجل مصر بعدد من الجامعات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:57 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
مصطفى الرماح
نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة جنوب الوادى فى قنا، أمس الأربعاء، بالتنسيق مع جمعية المحاربين القدماء، زيارة لـ4 من أسر شهداء ومصابى العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".

وقدم أعضاء الأسرة الهدايا العينية لأسر الشهداء وذويهم، تقديرًا لتضحيات الشهداء فى سبيل رفعة واستقرار الوطن.

كما نظمت الأسرة ندوة تثقيفية بعنوان "نصر أكتوبر"، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بجامعة الفيوم.

وعقدت أسرة "طلاب من أجل مصر"، أيضًا، الثلاثاء الماضى، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ندوة بعنوان "لأنى رجل"، بقاعة الاجتماعات بكلية الزراعة فى جامعة جنوب الوادى.

جاء ذلك لمناقشة أهمية دعم الرجل للمرأة فى مجال التعليم، مشاركة الرجل للمرأة فى جميع أعباء الحياة، مناهضة العنف ضد المرأة

ونظمت الأسرة احتفالية بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر بمسرح كلية التجارة بذات الجامعة.

كما عقدت "طلاب من أجل مصر" بجامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان "نصر أكتوبر"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة، بالتنسيق مع مديرية الثقافة فى كفر الشيخ.
loading...

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: تكليف رئاسي بإجراء امتحانات إلكترونية موحدة بالجامعات

إسرائيل تغير مسارات طائراتها على خلفية التدهور الأمني في الجنوب

مفاجأة .. ليفربول يشترط 160 مليون يورو لرحيل محمد صلاح

تعيين أيمن عبد العزيز مدربا مساعدا لـ نادى الزمالك

غموض حول مقتل سائح في جزيرة الرعب التايلاندية

أمريكا تصفع تركيا وتدعم تعاون مصر وقبرص فى مجال الغاز

روسيا تبحث عن سر مصر في تجاوز الأزمات

الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي يبعث برسالة لإسرائيل .. فيديو

مفاجأة.. الشرطة التركية تبحث عن خاشقجي في غابة ومزرعة بإسطنبول

مصر على موعد مع مواجهة البرازيل .. نوفمبر المقبل

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

الزراعة تكشف السبب الرئيسي فى تدمير صناعة الدواجن.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

فيديو

كاتب سعودي يفجر مفاجأة حول اختفاء جمال خاشقجي وعلاقة الإخوان بالحادث
عالم طيران مصري: أعمل على بناء صاروخ فضائي لشركة يابانية..فيديو
شاهد.. عالم فضاء مصرى يخترع طائرة حديثة
والدة الطفلة المعجزة تكشف كواليس حمل ابنتها الرضيعة في جنين..فيديو
الرقص في الهواء الطلق هواية سكان موسكو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟