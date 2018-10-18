فعاليات مكثفة لـ طلاب من أجل مصر بعدد من الجامعات

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة جنوب الوادى فى قنا، أمس الأربعاء، بالتنسيق مع جمعية المحاربين القدماء، زيارة لـ4 من أسر شهداء ومصابى العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".



وقدم أعضاء الأسرة الهدايا العينية لأسر الشهداء وذويهم، تقديرًا لتضحيات الشهداء فى سبيل رفعة واستقرار الوطن.



كما نظمت الأسرة ندوة تثقيفية بعنوان "نصر أكتوبر"، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بجامعة الفيوم.



وعقدت أسرة "طلاب من أجل مصر"، أيضًا، الثلاثاء الماضى، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ندوة بعنوان "لأنى رجل"، بقاعة الاجتماعات بكلية الزراعة فى جامعة جنوب الوادى.



جاء ذلك لمناقشة أهمية دعم الرجل للمرأة فى مجال التعليم، مشاركة الرجل للمرأة فى جميع أعباء الحياة، مناهضة العنف ضد المرأة



ونظمت الأسرة احتفالية بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر بمسرح كلية التجارة بذات الجامعة.



كما عقدت "طلاب من أجل مصر" بجامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان "نصر أكتوبر"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة، بالتنسيق مع مديرية الثقافة فى كفر الشيخ.