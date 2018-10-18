السفارة البريطانية تطلق حملة من مصر مع التحية لتشجيع الصناعة

اطلقت السفارة البريطانية اليوم حملة "من مصر مع التحية"، حيث تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الصناعة المصرية في مجال الأزياء، ومساعدة رواد الأعمال والمصممين في تطوير أعمالهم والتصدير إلى الأسواق العالمية.



وأوضحت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان لها اليوم ان هناك على الأقل مائة ماركة أزياء مصرية.



ودعت السفارة كل المصممين المصريين الي الحديث عن تجاربهم في مجال التصنيع حيث قالت " تابعونا واتعرفوا على بعض الماركات المصرية لو انت مصمم أزياء مصري أو بتصنع في مصر احكيلنا عن تجربتك وطموحاتك واستخدم الهاشتاج #من_مصر_إلى_العالم #صنع_في_مصر"



وبينت السفارة ان حملة "من مصر مع التحية" هي الحملة السابعة في سلسلة فعاليات برنامج السفارة البريطانية "مصر_الملهمة".