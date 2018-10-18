الزئبقى محمد بركات ينشر صورته مع أولاده

نشر محمد بركات لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعه مع أولاده.



يعد بركات من أبرز نجوم القلعة الحمراء الذين يتمتعون بشعبية جارفة لما كان يمتلكه من فنيات قوية وخفة ظل.



يذكر أن محمد بركات شارك مع الأهلي مرتين فى كأس العالم للأندية، فاز ببطولة الدورى العام 6 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى 5 مرات.