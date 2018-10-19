كامل أبو علي: السياحة الروسية ستعود لقوتها وذروتها خلال عام

قال كامل أبوعلي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إنه واثق من عودة السياحة الروسية لقوتها وذروتها، مشددا على أن فنادق البحر الأحمر، مستعدة لاستقبال السياح من جديد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج " مساء dmc"، مساء الخميس، أن السياحة الروسية ستعود ببطء، ولكن ستصل لذروتها خلال عام.



وتابع أبوعلي، أن السياحة تعتمد على العنصر البشري، ويجب علينا معالجة السلبيات، حتى يقوم السائح بالسير في البلاد دون أى مشاكل أو معوقات، سواء داخل الفندق أو المطارات أو غيره.