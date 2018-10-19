ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

كامل أبو علي: السياحة الروسية ستعود لقوتها وذروتها خلال عام

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:17 ص
كامل أبوعلى
كامل أبوعلى
حمزة شعيب
قال كامل أبوعلي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إنه واثق من عودة السياحة الروسية لقوتها وذروتها، مشددا على أن فنادق البحر الأحمر، مستعدة لاستقبال السياح من جديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج " مساء dmc"، مساء الخميس، أن السياحة الروسية ستعود ببطء، ولكن ستصل لذروتها خلال عام.

وتابع أبوعلي، أن السياحة تعتمد على العنصر البشري، ويجب علينا معالجة السلبيات، حتى يقوم السائح بالسير في البلاد دون أى مشاكل أو معوقات، سواء داخل الفندق أو المطارات أو غيره.
loading...

ترشيحاتنا

كارثة.. معلم يجبر طلابه على غسل سيارته خلال اليوم الدراسي

شاهد.. محمود الليثى يدخل فى نوبة بكاء ويكشف بدايته الفنية

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة جنوب البلاد

سقوط القنصل أشهر نصاب بالجيزة.. احترف التزوير والسرقة.. باع شقة لـ 5 أشخاص.. وسيارة نقل لتحميل أحراز جرائمه.. صور

اتحاد الكرة يكشف حقيقة قيد لاعبي شمال أفريقيا كمحليين في الدوري المصري

إنقاذ مستخلص جمركي حاول الانتحار من أعلى مبنى جمارك بورسعيد

إعلامية تجري لقاءات حصرية مع مسئولي صفقة القطارات الروسية لمصر..صور

عمرو دياب يحضن دينا الشربينى على المسرح خلال حفل وسط صيحات الجمهور

كامل أبو علي: السياحة الروسية ستعود لقوتها وذروتها خلال عام

رويترز: الشرطة التركية تفتش غابة ومدينة قريبة للبحث عن جثمان خاشقجي

أمريكا تصفع تركيا وتدعم تعاون مصر وقبرص فى مجال الغاز

ليفربول يزف بشرى سارة للجماهير بشأن محمد صلاح قبل مواجهة هدرسفيلد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

الزراعة: لن يتم تطبيق قانون نقل الدواجن قبل اتخاذ إجراءات مهمة.. فيديو
الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح
برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار
توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟