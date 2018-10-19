مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى تصادم بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين فى حادث تصادم سيارة بالطريق الزراعى القاهرة / أسوان بجوار قرية الرغامة بكوم أمبو شمال أسوان.



وبانتقال وفحص الأجهزة المعنية، تبين أن عربة كارو تصادمت بسيارة تحمل رقم ( ص و ر / 6572) ربع نقل نيسان قيادة أحمد. أ .أ 28 سنة والذى كان بصحبته كل من أشرف ركابى 37 سنة - عامل حيث أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، كما أصيبت زوجته نجلاء ع.إ 17 سنة - ربة منزل مصابه بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.



وأصيب أيضًا عبدالناصر محمد 54 سنة - عامل بكسر بعظام الجمجمة وآخر بالفك السفلى ، كما أصيب نجله الطفل مروان عبد الناصر البالغ من العمر 4 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم وجرح رضي بالذقن ، وتم نقلهم لمستشفى كوم أمبو المركزى .



فيما لقى 3 أشخاص مصرعهم وهم عبدالرحيم أبو الحجاج 65 سنة - بالمعاش والذى تعرض لإصابة بجرح رضي بفروة الرأس وكسر بقاع الجمجمة ، وجمال محمد 50 سنة - عامل والذى أصيب بكسر مضاعف بالجمجمة ونزيف بالمخ ، وجابر عبد الناصر 16 سنة - طالب والذى أصيب فى الحادث بنزيف من الأنف والأذن وشبه قطع بالذراع الأيمن حيث لقوا مصرعهم فى الحال متأثرين بإصابتهم .



وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .