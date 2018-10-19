مسابقة شعر ورسم حر بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية بمكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ورشة رسم بالكلمات بمجمع الصباحي للتعليم الأساسي تهدف إلى تعلم الرسم بأسلوب سهل مناسب للأطفال.





كما نظّم بيت ثقافة أبوزعبل محاضرة بعنوان "حقوق الطفل في المواثيق الدولية" بمدرسة المجمع الإعدادية حاضرتها نسمة محمد رضوان أخصائي نفسي تحدثت فيها عن أهمية الحفاظ على حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن حقوق الإنسان كما يجب أن يحصل جميع الأطفال على حقوقهم دون تمييز في اللون أو الجنس أو الدين وغيرها من التصنيفات الاجتماعية والعرقية.



