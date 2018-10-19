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ثقافة

مسابقة شعر ورسم حر بثقافة القليوبية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:19 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية بمكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ورشة رسم بالكلمات بمجمع الصباحي للتعليم الأساسي تهدف إلى تعلم الرسم بأسلوب سهل مناسب للأطفال.

كما نظّم بيت ثقافة أبوزعبل محاضرة بعنوان "حقوق الطفل في المواثيق الدولية" بمدرسة المجمع الإعدادية حاضرتها نسمة محمد رضوان أخصائي نفسي تحدثت فيها عن أهمية الحفاظ على حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن حقوق الإنسان كما يجب أن يحصل جميع الأطفال على حقوقهم دون تمييز في اللون أو الجنس أو الدين وغيرها من التصنيفات الاجتماعية والعرقية.

وفي قصر ثقافة كفر شكر اُختتمت فعاليات مسابقة إلقاء الشعر والتي جاءت بالتعاون والتنسيق مع الإدارة التعليمية بكفر شكر واستمرت لمدة أربعة أيام متتالية بدء من الاثنين 14 أكتوبر شارك فيها عدد كبير من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.
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