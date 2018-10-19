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تعليم

تجارة شمس تناقش الطريق إلى الشهادات المهنية بمجال المحاسبة.. 27 أكتوبر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:10 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية بكلية التجارة جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور خالد قدري عميد الكلية، ورشة عمل بعنوان الطريق الي الشهادات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة.

يشارك في ورشة العمل كل من، حازم عبد التواب عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس لجنة القيد، د. احمد محمد عبد المجيد وكيل كلية الإدارة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة الأمريكية وأستاذ المحاسبة المالية.

وتأتي ورشة عمل " الطريق إلى الشهادات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة" تحت اشراف د. فريد محمد فريد المنسق الأكاديمي لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية، وذلك يوم السبت الموافق 27 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بقاعة د. علي لطفي.

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