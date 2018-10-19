نيكول كيدمان تجسد دور محققة شرطة في أحدث أفلامها

تجسد النجمة الأسترالية نيكول كيدمان دور محققة في شرطة لوس أنجلوس، في فيلم الجريمة (المدمر).



ويحتوى المقطع، الذى أصدرته النجمة الأسترالية عبر صفحتها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، على صور للضابط "إيرين" التى تقوم بتجسيدها وتتخفى فى شخصيات عديدة للإمساك بعصابات التهريب.



ويقوم المخرج الأمريكى الشهير "كارين كوساما" بإخراج الفيلم المزمع عرضه فى دور العرض فى لوس أنجلوس فى 25 ديسمبر القادم ، على أن يشارك فى مهرجان سيباستيان" السينمائى الدولى القادم .