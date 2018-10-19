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فن

شريف رمزى: هذا وجه التشابه بيني وبين شخصيتى فى أحمد يا عمر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:50 م
صدى البلد
أحمد البهى
كشف الفنان شريف رمزى، عن أوجه التشابه بينه وبين شخصية عمر التي جسدها ضمن أحداث حكاية "أحمد يا عمر" والتى عرضت ضمن حكايات الجزء الثانى من مسلسل " نصيبى وقسمتك 2".

وأكد "رمزى" قى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك أوجها للتشابه بينه وبين عمر فكل منهما له علاقة بالفن سواء الكتابة أو الرسم حتى أن ديكور غرفته فى المسلسل أشبه بديكور غرفة مكتبه الشخصية فى المنزل.

يذكر أن حكاية أحمد يا عمر من بطولة شريف رمزى وبسمة وهايدى كرم ومن إنتاج أحمد عبد العاطى وتأليف عمرو محمود ياسين.
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