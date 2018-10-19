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مرأة

ميجان ميركل ترتدي حذاء كيت ميدلتون على الشاطئ.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:50 م
صدى البلد
رشا عوني
تألقت ميجان ميركل، في إطلالة بسيطة وأنيقة على شاطئ بوندي في سيدني اليوم، برفقة زوجها الأمير هاري خلال أول جولة ملكية رسمية لهما منذ زواجهما في مايو الماضي.

وارتدت ميجان فستانا طويلا من تصميم مارتن جرانت، وبلغت قيمته 880 جنيها إسترلينيا، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب عريض بلغ سعره 147 جنيها إسترلينيا، وفقًا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبدو أن ميجان ميركل استوحت فكرة هذا الحذاء من نظيرتها كيت ميدلتون، والتي ارتدت نفس الاستايل عدة مرات سابقة في الصيف والخريف، فهو من الكعوب المريحة والمفضلة بالنسبة لها.
ميجان ميركل ترتدي حذاء كيت ميدلتون على الشاطئ.. صور
ميجان ميركل ترتدي حذاء كيت ميدلتون على الشاطئ.. صور
ميجان ميركل ترتدي حذاء كيت ميدلتون على الشاطئ.. صور
ميجان ميركل ترتدي حذاء كيت ميدلتون على الشاطئ.. صور
ميجان ميركل ترتدي حذاء كيت ميدلتون على الشاطئ.. صور
ميجان ميركل ترتدي حذاء كيت ميدلتون على الشاطئ.. صور
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